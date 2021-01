Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.01.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Elztal: Zeugen nach Überholmanöver gesucht

Ein bislang Unbekannter hat durch seine riskante Fahrweise am Samstag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Dallau und Auerbach einen Verkehrsunfall verursacht und flüchtete anschließend. Der Unbekannte war mit seinem Wagen von Dallau in Richtung Auerbach unterwegs und fuhr neben einem weiteren Wagen im zweispurigen Bereich der Bundesstraße. Vermutlich aufgrund falscher Einschätzung der Straßensituation wollte der Unbekannte mit seinem Auto an dem anderen Wagen vorbeifahren, obwohl die Überholspur endete. Der unbekannte Autofahrer überfuhr dadurch mehrere Warnbarken, die in den Gegenverkehr geschleudert wurden. Hierdurch wurde der Suzuki eines 62-Jährigen erheblich beschädigte. Der Unbekannte fuhr anschließend weiter in Richtung Auerbach. Die Polizei Mosbach bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Schweinberg/Weikerstetten: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Durch ein gefährliches Überholmanöver hat ein bislang Unbekannter am Montag gegen 8.30 Uhr eine 24-Jährige mit ihrem Opel gefährdet. Der Unbekannte war von Weikerstetten in Richtung Hardheim unterwegs, als er einen vorausfahrenden LKW überholte und dabei vermutlich die entgegenkommende Opel-Fahrerin übersah. Die 24-Jährige musste nach rechts ausweichen und kam mit ihrem Wagen in den Grünstreifen. An dem Auto entstand durch das Ausweichmanöver geringer Sachschaden. Die Polizei Tauberbischofsheim bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 09341 820 zu melden.

Waldbrunn: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hat am Samstag zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr, ein Auto in der Hatzenbergstraße in Strümpelbrunn beschädigt. Der Wagen war durch die Eigentümerin auf dem Parkplatz des Kurzentrums abgestellt worden. Bei ihrer Rückkehr stellte die Eigentümerin fest, dass ein Unbekannter die Beifahrertüre und den hinteren rechten Kotflügel zerkratzt hatte. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Osterburken: Zeugen nach Kistendiebstahl gesucht

Bereits zwischen Mitte Dezember und dem 4. Januar entwendeten Diebe mehrere Leergutkisten von einem Werksgelände einer Saftfabrik im Industriepark in Osterburken. Die Täter trennten den Maschendrahtzaun des Werksgeländes auf und verschafften sich so Zugang zu dem Objekt. Im Anschluss nahmen sie insgesamt 16 gelbe Kisten mit Leergut mit. Die Versuche, die Pfandkästen zurückzugeben scheiterten jedoch vermutlich, da es sich um spezielle Kisten eines Getränkelieferanten handelten und diese nur von diesem zurückgenommen werden. Ein Zeuge konnte die Kisten am 4. Januar zwischen Adelsheim und Hergenstadt auffinden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell