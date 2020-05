POL-WOB: Spiegel von vier Fahrzeugen zerstört - Zeugen gesucht

Polizei Wolfsburg

Spiegel von vier Fahrzeugen zerstört - Zeugen gesucht

Wolfsburg

Wolfsburg, OT Laagberg, Bohlweg 12.05.2020, 22.55 Uhr - 23.30 Uhr

Zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an insgesamt vier PKW kam es am späten Dienstagabend in der Straße Bohlweg. Polizeibeamte waren im Rahmen von Streitigkeiten in die Straße Herrenwiese gerufen worden und entdeckten im Rahmen ihres Einsatzes zwischen 22.55 Uhr und 23.30 Uhr an insgesamt vier geparkten Fahrzeuge zerstörte Seitenspiegel. Betroffen waren ein schwarzer VW Arteon, ein grüner VVW Golf, ein schwarzer Audi A4 und ein weißer VW Golf. Alle vier Fahrzeuge standen am Fahrbahnrand in der Straße Bohlweg.

Ob die Streitigkeiten etwas mit der Sachbeschädigung zu tun haben, kann derzeit nicht gesagt werden. Von daher hofft die Polizei auf Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen an den Fahrzeugen oder sogar bei der Tatbegehung beobachtet haben.

Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

