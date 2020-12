Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen festgenommen

Zwei Tatverdächtige konnte die Polizei am Samstagabend in Karlsruhe vorläufig festnehmen. Eine Frau meldete gegen 19.30 Uhr über Notruf, dass sie im Bereich der Jagdstraße / Hinterwiesenweg Scheibenklirren gehört habe. Da sie in diesem Bereich ihren Pkw abgestellt hatte, sah sie nach und stellte fest, dass die Heckscheide des Fahrzeuges mit einem Stein eingeworfen worden war. Ihr fielen auch in diesem Zusammenhang drei alkoholisierte Männer auf. An einem weiteren Pkw, der nur wenige Meter entfernt geparkt war, wurde ebenfalls die Heckscheide eingeschlagen. Eine Streife konnte zwei 31 und 33 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Beide waren erheblich alkoholisiert und wurden auf die Wache gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

