POL-BOR: Velen - Anhänger von Tankstellengelände entwendet

Velen (ots)

Einen Pkw-Anhänger im Wert von ca. 1.400 Euro entwendeten Diebe in der Zeit von Mittwoch 00.49 Uhr bis 00.59 Uhr. Der Anhänger ohne Aufbau und Plane mit Borkener Kennzeichen stand auf einem Tankstellengelände an der Ramsdorfer Straße. Ein Täter hatte das Kastenschloss aufgebrochen, mit dem der Anhänger gesichert war. Eine Überwachungskamera hatte die Tat aufgezeichnet. Demnach wurde der Anhänger von dem Gelände geschoben. Anschließend entfernte sich ein Auto mit dem Anhänger über die Ramsdorfer Straße in Richtung Volbertskamp. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

