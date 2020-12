Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Diebe bauen fachmännisch Zaunelemente ab

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte Zaunelemente an einer Kleingartenanlage im Unserer-Lieben-Frau-Weg in Wiesental entwendeten.

Die Elemente gehörten zum äußeren Begrenzungszaun der Kleingartenanlage auf der nordöstlichen Seite. Der Zaun war mit mehreren Schrauben an Pfosten gesichert und wurden fachgerecht abmontiert. Wie hoch der hier angerichtete Sachschaden ist, kann noch nicht genau gesagt werden.

Das Polizeirevier Philippsburg ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Kleingartenanlage verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07256/93290 zu melden.

