POL-KA: (KA) Oberhausen - Rheinhausen - Hoher Sachschaden nach Brand

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zu einem Brand eines Schopfes in der Friedrichstraße in Oberhausen, kam es am Samstagmorgen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Durch den Hauseigentürmer wurden die Flammen gegen 08:45 Uhr im unbewohnten Nebengebäude entdeckt. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Oberhausen-Rheinhausen, Philippsburg und Waghäusel, die mit insgesamt 65 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen vor Ort waren, stand der Schopf bereits im Vollbrand. Durch das schnelle Einschreiten der Wehr wurde das angrenzende Wohnhaus kaum in Mitleidenschaft gezogen. Das Nebengebäude wird unter anderem als Partyraum und Werkstatt genutzt. Warum es zu dem Brandausbruch kam, ist bislang unklar.

