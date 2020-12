Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Gartenhäuser in zwei unterschiedlichen Kleingartenanlage aufgebrochen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Eine Vielzahl an Einbrüchen in unterschiedlichen Kleingartenanlagen musste die Polizei am vergangenen Wochenende im Bereich Knielingen und Grünwinkel verzeichnen.

Zwischen Freitag 16:30 Uhr und Samstag 12 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter mit roher Gewalt Zutritt in insgesamt neun Lauben auf dem Kleingartengelände "Am Albgrün". Hierbei entwendeten und konsumierten die Diebe diverse Süßigkeiten sowie Spirituosen. Der hierbei angerichtete Sachschaden ist noch unklar.

Zu einem weiteren einzelnen Gartenhausaufbruch kam es in der Nacht zum Sonntag in der Durmersheimer Straße in Grünwinkel. Hier gelangten die Eindringlinge durch Übersteigen der Zäune in die Gartenanlage und hebelte beim Geschädigten die verschlossene Eingangstür zur Gartenhütte auf. Im Innern wurde nichts entwendet, lediglich eine Schublade wurde durch die Täter geöffnet. Der Sachschaden an der Tür wird auf 20,00 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666 3611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

