Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Polizei überwacht Einhaltung der Vorschriften

Mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung stellte die Polizei am Donnerstag in Bad Überkingen fest.

UlmUlm (ots)

Zwischen 15 und 23 Uhr überwachte die Polizei in Bad Überkingen, ob sich die Menschen dort an die Vorschriften der Corona-Verordnung hielten. Sie musste dabei feststellen, dass das nicht alle taten: Mehrere Personen standen in Gruppen ohne Maske zusammen. Sie wurden darauf hingewiesen, dass das nach den Vorschriften der Corona-Verordnung nicht erlaubt ist und erhielten Platzverweise. Außerdem müssen sie nun mit Anzeigen rechnen.

Darüberhinaus stellten die Beamten bei einem 20-Jährigen fest, dass er Drogen dabei hatte. Auch deshalb erwartet den Mann nun eine Anzeige.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie in der nächsten Zeit die Kontrollen fortsetzen werde. Zusammen mit ihren Partnern wird die Polizei ihren Teil dazu beitragen, für die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen in der Region zu sorgen.

