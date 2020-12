Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH)(GP)(UL) Polizeipräsidium Ulm - Unfallverursacher flüchten

Nicht um den Schaden gekümmert haben sich Autofahrer am Donnerstag in der Region.

UlmUlm (ots)

Vier Unfallfluchten registrierte das Polizeipräsidium Ulm am Donnerstag:

(GP) Gegen 9 Uhr fuhr ein Skoda von Wäschenbeuren nach Birenbach. Vor ihm war ein Sattelzug unterwegs. Als der an einer Mülltonne vorbeifuhr, wirbelte die Tonne durch die Luft und flog auf den Skoda. Der Lenker des Sattelzuges fuhr weiter. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Pkw auf ungefähr 3.000 Euro. Die Uhinger Polizei (07161/93810) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Zwischen 8.45 und 10 Uhr parkte ein Toyota in der Kanalstraße in Göppingen. In dieser Zeit beschädigte ein anderer das Fahrzeug. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Seine Erreichbarkeit hinterließ er auch nicht, dafür aber seine Spuren. Die hat nun die Polizei gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Göppingen (07161/632360) erste Hinweise auf den Unbekannten.

(UL) Auch in Erbach kümmerte sich ein Unfallverursacher nicht um den Schaden: Gegen 9.30 Uhr stellte ein Autofahrer seinen Pkw auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Als er gegen 10.15 Uhr zurückkam stellte er fest, dass sein BMW beschädigt ist. Ein anderer war dagegen gefahren und hatte einen Schaden von ungefähr 1.000 Euro verursacht. Um den Schaden kümmerte sich der der Unbekannte nicht, stattdessen flüchtete er. Die Beamten des Polizeipostens Erbach (0731/1880) haben nun die Ermittlungen aufgenommen und suchen den Unfallverursacher.

(HDH) Nur 10 Minuten hatte ein Autofahrer seinen Pkw in Heidenheim aus den Augen gelassen: Zwischen 19.20 und 19.30 Uhr parkte der BMW in der Wilhelmstraße. In dieser Zeit fuhr ein anderer dagegen und beschädigte das Fahrzeug. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro. Er kümmerte sich nicht darum und hinterließ auch nicht seine Erreichbarkeit. Stattdessen flüchtete der Unfallverursacher. Die Ermittler vom Polizeirevier Heidenheim (07321/3220) suchen nun nach ihm.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

2207837 2208153 2208399 2212662

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell