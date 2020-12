Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Verkehrsunfall geflohen - Lebenspartner leistet Widerstand

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Nibelungenstraße am Samstag, gegen 20.37 Uhr, fuhr die alkoholisierte Unfallverursacherin einfach weiter. Als die Polizei bei ihr läutete, leistete ihr dort anwesender Lebensgefährte noch erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Nibelungenstraße in Richtung Isoldestraße. Weit vor der Einmündung hielt das vor ihm fahrende Fahrzeug an und fuhr plötzlich rückwärts, auf sein Fahrzeug auf. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Die 28-jährige Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs stieg aus und schaute sich den Schaden an, stieg dann aber mit dem Hinweis "hierfür keine Zeit zu haben" in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Der Fahrer des geschädigten Fahrzeugs hatte den Eindruck, dass die Frau alkoholisiert war.

An ihrer Wohnanschrift in der Philippstraße öffnete erst nach mehrmaligem Läuten ihr 22-jähriger Freund die Wohnungstür. Auf die Frage, wo denn die Wohnungsinhaberin und vermutliche Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs aus der Nibelungenstraße sei, sagte er, dass sie in der Wohnung wäre.

Er begleitete die Beamten in die Wohnung und wollte eine Suche nach der Fahrerin verhindern. Auch er war deutlich alkoholisiert. Da er die Amtshandlungen durch sein Verhalten erheblich störte, sollte er festgenommen werden. Hier wehrte er sich erheblich, sodass vier Beamte notwendig waren, um ihn unter Kontrolle zu bringen.

Schließlich konnte die Frau im Schlafzimmer versteckt aufgefunden und festgenommen werden.

Beiden Personen wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen, um so den Grad ihrer Alkoholisierung festzustellen. Die Frau wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und ihr Partner wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Heike Umminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell