Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Beifahrerfenster eingeschlagen - Tasche entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Zu der Beschädigung eines Autos, bei der auch Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet wurden, kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr im Quadrat H7. Ein 25-Jähriger parkte seinen Fiat an genannter Örtlichkeit und stellte, als er zum Fahrzeug zurückkehrte, fest, dass die vordere Beifahrerscheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine hochwertige Umhängetasche entwendet, in der sich ein Geldbeutel mit wichtigen Dokumenten und Bargeld befand. Der Diebstahlschaden beträgt rund 1.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell