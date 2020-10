POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ungewöhnliche Ladung auf Sattelauflieger gefunden

Polizeipräsidium Mannheim

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ungewöhnliche Ladung auf Sattelauflieger gefunden

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis

Eine ungewöhnliche Ladung stellte am Donnerstagnachmittag der Mitarbeiter einer Spedition in Heddesheim fest. Bei Beladungsarbeiten auf dem Gelände der Spedition in der Benzstraße bemerkte der Sicherheitsbeauftragte der Firma, dass auf dem Auflieger eines Sattelzugs eine weitere defekte Sattelzugmaschine geladen war. Daraufhin verständigte er das Polizeirevier Ladenburg zur Überprüfung. Nach Eintreffen einer Polizeistreife zogen diese weitere Spezialisten der Verkehrspolizei Mannheim für Schwerlastverkehr hinzu. Diese stellten fest, dass die aufgeladene Zugmaschine nur unzureichend gesichert war. Die verwendeten Zurrgurte waren zur Sicherung der Ladung vollkommen ungeeignet. Sie waren zum einen stark verschlissen oder waren durch scharfkantige Stellen der defekten Zugmaschine aufgerieben, geknickt oder gar eingerissen. Zudem war das Verwendungsdatum der Gurte bereits im Jahr 2014 abgelaufen. Weiteres Material zur Ladungssicherung führte der Fahrer des Sattelzugs nicht mit. Bei der weiteren Überprüfung zeigte sich, dass auch der Auflieger Mängel aufwies. Zumindest eine Bremsscheibe war gerissen.

Dem verantwortlichen Fahrer des Sattelzugs wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Auflieger samt Ladung wurde auf dem Speditionsgelände abgestellt. Er soll nun durch einen Sachverständigen begutachtet werden.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige wegen mangelnder Ladungssicherung vorgelegt. Entsprechend der Untersuchungsergebnisse des Sachverständigen hinsichtlich des Aufliegers werden weitere Maßnahmen eingeleitet.

