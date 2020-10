Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ BAB 6: Schwerpunktkontrollen zur ganzheitlichen Überwachung des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen

Mannheim (ots)

Unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim führte das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag, 15.10.2020 auf der A 6 bei Mannheim Schwerpunktkontrollen zur Überwachung des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen durch. Hierzu wurden in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Linsenbühl in Fahrtrichtung Heilbronn eine Kontrollstelle eingerichtet und betrieben. Hauptaugenmerk lag auf der Bekämpfung der überregionalen Kriminalität, der Erkennung von alkohol- und drogenbeeinflussten Fahrzeugführern sowie der Kontrolle des Schwerlastverkehrs.

Mit mehr als 40 Beamten der Verkehrsdienste Heidelberg und Mannheim, den Autobahnpolizeien Mannheim und Walldorf sowie dem Einsatzzug Mannheim wurden insgesamt 75 Fahrzeuge und 84 Personen einer Kontrolle unterzogen.

Dabei wurden zahlreiche Verstöße in Form von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gegen verschiedenste Vorschriften festgestellt:

- 1 x Drogenbesitz von rund 3 Gramm Marihuana - 4 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - ein Verstoß gegen das Abfallgesetz - Zwei Fahrzeuge waren wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung und Stilllegung ausgeschrieben - 7 Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung - 8 Verstöße gegen Sozialvorschriften (Nichteinhaltung von Lenk- und Ruhezeiten) - An drei Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt, davon musste ein Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft werden und die Weiterfahrt untersagt werden. - 2 Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften - Darüber hinaus wurden mehrerer weitere Zuwiderhandlungen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften mittels Verwarnungsgeld geahndet, zur Behebung kleinerer Mängel wurden Mängelberichte erteilt.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit solcher ganzheitlicher Schwerpunktmaßnahmen, weshalb diese zur nachhaltigen Steigerung der Verkehrssicherheit regelmäßig fortgesetzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell