Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Mann findet Panzergranate in Feldgebiet - durch Kampfmittelbeseitigungsdienst fachmännisch gesprengt

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag gegen 14.35 Uhr verständigte ein Mann, dass er im Feldgebiet in der Verlängerung des Oftersheimer Weges in Richtung A 5 einen "granatenähnlichen" Gegenstand entdeckt habe. Eine Überprüfung ergab, dass es sich tatsächlich um eine 8,8-cm Panzergranate handelte. Bis zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurde der Bereich abgesperrt. Gegen 18 Uhr wurde die Panzergranate fachmännisch vor Ort gesprengt.

