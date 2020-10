Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall an Kreuzung - 7.000 EUR Schaden

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Hildastraße/Max-Planck-Straße. Ein 38-Jähriger Mann fuhr auf der Hildastraße in Richtung Mannheimer Straße. Als er die Kreuzung zur Max-Planck-Straße überqueren wollte kam von rechts ein 60-jähriger Audi-Fahrer angefahren, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden beträgt rund 7.000 EUR.

