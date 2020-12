Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Nachbar stellt vermeintlichen Einbrecher fest

Ein aufmerksamer Nachbar stellte am Montag gegen 01:40 Uhr in der Kraichgaustraße in Rheinstetten-Forchheim einen vermeintlichen Einbruch fest. Der Zeuge beobachtete, wie eine Person durch ein Fenster in die betroffene Wohnung einstieg und alarmierte daraufhin die Polizei.

Mehrere Polizeistreifen rückten an, um das Wohnhaus zu umstellen. Nachdem Kontakt mit den Wohnungsinsassen aufgenommen werden konnte, nahm der Einsatz eine unerwartete Wendung. Es stellte sich heraus, dass der 15-jährige Sohn der Familie kurzzeitig das Haus verlassen hatte und dabei die Tür hinter ihm zugefallen war. Da er keinen Schlüssel bei sich trug, stieg er kurzerhand durch ein unverschlossenes Fester zurück in die Wohnung.

