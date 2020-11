Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher stehlen Fahrrad und Fernseher

WeselWesel (ots)

Unbekannte sind in sechs Keller und eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Lipperheystraße in Wesel eingebrochen. Die Täter stahlen unter anderem ein Fahrrad, eine Flasche Persil und einen Fernseher der Marke Grundig in der Zeit zwischen Dienstag, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr.

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher über eine unverschlossene Haustür zu den Kellerräumen gekommen sind oder nach dem Klingeln ein Bewohner die Tür geöffnet hat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

