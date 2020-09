Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Festnahme einer flüchtigen, mittels Haftbefehl gesuchten Person

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wollten Beamte der Bundespolizei in der Metzer Straße in Saarbrücken eine Person kontrollieren. Nach Ansprache der Beamten flüchtete der 32-jährige Franzose fußläufig und konnte nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Auf der Dienststelle wurde klar, warum sich der Mann der Kontrolle entziehen wollte: Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken suchte ihn mittels Haftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls. Ihn erwartet nun eine Haftstrafe von 200 Tagen, welche er in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler absitzen wird.

