POL-LB: Marbach am Neckar: Ford beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen den Einmündungen Sudetenstraße und dem Ulmenweg war am Mittwochnachmittag ein Ford in der Schwabstraße in Marbach am Neckar am Fahrbahnrand geparkt. Zwischen 14:00 und 16:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf noch ungeklärte Art und Weise die Fahrerseite des Ford. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass der Schaden eventuell durch Ladung/Aufbau, möglicherweise von einer landwirtschaftlichen Maschine oder einem ähnlichen Fahrzeug verursacht worden ist. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter der Tel. 07144 900-0 entgegen.

