Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizei sucht Jungen nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Die Polizei Ludwigshafen sucht nach einem circa 11-jährigen Jungen, der am Donnerstag (18.02.2021) in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 22-Jährige wollte mit ihrem Pkw gegen 18.15 Uhr von Fahrbahnrand der Hohenzollernstraße losfahren und kollidierte hierbei mit dem Jungen. Die Frau kümmerte sich anschließend um den Jungen, verließ aber anschließend den Unfallort mit der Annahme, dass dem Jungen nichts passiert sei. Ein Zeuge beobachtete jedoch, wie der Junge humpelnd sich entfernte. Die Polizei such nun nach dem Jungen, der bisher nicht bekannt ist. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

