Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Einparken Unfall verursacht - Unfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Ein Fahrer eines schwarzen BMWs parkte am Donnerstag (18.02.2021), gegen 14 Uhr, rückwärts in eine Parklücke im Bereich der Mundenheimer Straße ein und stieß hierbei gegen einen geparkten Pkw. Zeugen beobachteten, wie ein Mann aus dem BMW stieg und den Schaden begutachte, aber sich nicht weiter um den Schaden kümmerte. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Die Polizei ermittelt nun den Fahrer des BMWs. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

