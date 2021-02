Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Teppichverkäufer

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Mann rief am Mittwoch (17.02.2021) bei einer 85-Jährigen aus Ludwigshafen an und gab sich als Teppichverkäufer eines Teppichgeschäftes aus. Er erkundigte sich bei der Seniorin, ob sie noch an der ihm bekannten Anschrift wohnen würde, da er ihr einen Teppich schenken wolle. Er würde gerne persönlich vorbeikommen. Da ihr der Anruf verdächtig vorkam, meldete die Frau den Anruf bei der Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

