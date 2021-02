Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Microsoft-Mitarbeiterin

Ludwigshafen (ots)

Eine unbekannte Frau meldete sich am Donnerstag (18.02.2021) per Telefon bei einem 71-Jährigen und gab sich als Microsoft-Mitarbeiterin aus. Die Frau sprach ausschließlich Englisch und gab an, dass es Probleme mit dem Computer des 71-Jährigen geben würde. Glücklicherweise nahm das Gespräch der 32-jährige Sohn an und kam schnell dem Betrugsversuch auf die Schliche.

So können Sie sich schützen: -Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

- Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.

