POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Schifferstadt zum 01.03.2021

Schifferstadt (ots)

Heute, am 18.02.2021, wurde von Behördenleiter Georg Litz der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Schifferstadt, Erster Polizeihauptkommissar Uwe Stein, nach 43 Jahren Polizeidienst in den Ruhestand verabschiedet. Der 62-Jährige wurde 1978 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt und hat den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt. Nach den Anfangsjahren im Streifendienst in Ludwigshafen erfolgte 1986 der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst und weitere verschiedene Verwendungen im Polizeipräsidium in Ludwigshafen. Im Februar 2000 wurde Uwe Stein die Leitung der Polizeiinspektion Schifferstadt übertragen. Mit Ablauf des 28.02.2021, nach fast exakt 21 Jahren als Dienststellenleiter, wird er in den Ruhestand versetzt. Hierfür wünschen wir Uwe Stein alles Gute.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Schifferstadt, Erster Kriminalhauptkommissar Kai Giertzsch, von Behördenleiter Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt. Die Funktion übernimmt er offiziell zum 01.03.2021.

Die Polizeiinspektion Schifferstadt ist Kai Giertzsch bestens bekannt. Der 54-Jährige ist seit 2002 stellvertretender Leiter der Dienststelle. Er wurde 1985 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach Stationen bei der Bereitschaftspolizei und der Polizeiinspektion Speyer war Kai Giertzsch langjährig bei der Kriminaldirektion Ludwigshafen im Kommissariat für Kapitaldelikte eingesetzt.

Pandemiebedingt fand der Amtswechsel in kleinem Kreis statt. Behördenleiter Georg Litz bedankte sich bei Uwe Stein für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig wünschte er Kai Giertzsch viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Die Polizeiinspektion Schifferstadt ist neben der Stadt Schifferstadt für die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim und die Gemeinden Mutterstadt, Altrip, Waldsee, Neuhofen, Böhl-Iggelheim und Limburgerhof zuständig.

