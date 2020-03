Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 27.03.2020, gegen 15:30Uhr, kommt es in der Mahlastraße in Frankenthal, im Bereich der Ampelkreuzung zur Schraderstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die Fahrzeugführerin eines Toyota befährt die Mahlastraße aus Richtung Frankenthal Studernheim kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Unfallgegnerin, Fahrerin eines Hyundai, überquert die Kreuzung von der Schraderstraße kommend in Richtung Albrecht-Dürer-Ring. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wird keiner der Fahrzeuginsassen verletzt. Es entsteht lediglich Sachschaden an den PKWs.

Es werden Zeugen, zur Klärung des Unfallherganges, insbesondere der Frage ob einer der Unfallbeteiligten die für ihn geltenden Ampelschaltung missachtet hat, gesucht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-313-0

pifrankenthal@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell