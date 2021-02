Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Lkw und Motorrad - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer und ein 17-jähriger Motorradfahrer kollidierten heute (18.02.2021), um 12 Uhr, im Bereich einer Kreuzung. Beide befanden sich zum Unfallzeitpunkt im Kreuzungsbereich der Buschwegbrücke und Prälat-Caire-Straße als der Unfall sich ereignete. Da beide Verkehrsunfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei nun Zeugen. Durch den Unfall wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell