POL-ME: Hoher Sachschaden nach Abbiegeunfall - zwei Personen vorsorglich ins Krankenhaus - Hilden - 2010100

Hoher Sachschaden nach Abbiegeunfall - zwei Personen vorsorglich ins Krankenhaus - Hilden - 2010100

Mettmann (ots)

Am Dienstag (20. Oktober 2020) kam es an einer Tankstelleneinfahrt auf der Hochdahler Straße in Hilden zu einem Abbiegeunfall zwischen zwei Autos. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

Das war geschehen:

Gegen 11:55 Uhr fuhr eine 23-jährige Düsseldorferin mit ihrem Mercedes A 180 über die Hochdahler Straße in Richtung Hildener Innenstadt. Als sie auf Höhe der Hausnummer 192 beschloss, auf ein Tankstellengelände abzubiegen, übersah sie den ihr entgegenkommenden vorfahrtberechtigten Mercedes A 170 eines 43-jährigen Hildeners. Der 43-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Mercedes in ein Glaselement auf dem Tankstellengelände geschoben, welches dadurch zu Bruch ging.

Sowohl die 23-Jährige als auch der 43-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Da aus dem Mercedes A 170 Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, mussten Mitarbeiter der Tankstelle die Fläche zum Binden der Mittel abstreuen. Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine geschätzte Gesamthöhe von rund 12.500 Euro.

