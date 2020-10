Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2010095

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am Freitagnachmittag des 16.10.2020, gegen 16.25 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Velberter, mit seinem silbergrauen PKW BMW 330CI, die Bonsfelder Straße im Velberter Ortsteil Nierenhof, als ihm in Höhe der Hausnummer 85 ein beigefarbiger PKW Fiat auf der Linksabbiegerspur im Gegenverkehr begegnete. Dabei fuhr der Fiat so weit links, dass die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kollidierten. Obwohl hierbei der Außenspiegel des BMW zu Bruch ging und daran ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand, setzte der noch unbekannte Fiat-Fahrer seine Fahrt ohne anzuhalten fort und flüchtete in den Gutsweg.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Heiligenhaus ---

Am Freitagabend des 16.10.2020, in der nur kurzen Zeit zwischen 18.45 Uhr und 19.30 Uhr, parkte ein schwarzer PKW Hyundai I30 auf der Leipziger Straße in Heiligenhaus, in Höhe des Hauses Nr. 42 am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der Hyundai von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug angefahren und an der hinteren linken Fahrzeugtür beschädigt. Der entstandene Karosserie- und Lackschaden am I30 summiert sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 750,- Euro. Der noch unbekannte Verursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Wülfrath ---

Am Dienstagmorgen des 13.10.2020, in der Zeit zwischen 06.55 Uhr und 11.00 Uhr, parkte ein schwarzer PKW Opel Vectra mit Remscheider Kennzeichen (RS-) auf der Dieselstraße im Wülfrather Industriegebiet Kocherscheidt, in Höhe der Hausnummer 9 am rechten Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der Opel von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug an der Fahrzeugfront angefahren und erheblich beschädigt. So wurde unter anderem die ganze Stoßstange des geparkten Vectras abgerissen. Obwohl allein am Opel ein geschätzter Schaden von 3.000,- Euro entstand, flüchtete der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Lastwagen, eventuell mit Anhänger, gehandelt hat.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

- ERFOLGSMELDUNG -

Am nächtlichen Sonntagmorgen des 18.10.2020, gegen 01.25 Uhr, ereignete sich in Tiefenbroich, auf der Straße Im Rott in Höhe Bertramsweg, eine Verkehrsunfallflucht. Zeugen sahen einen silbergrauen PKW Mercedes, der beim Einparken zwei Fahrzeuge touchierte. Dabei entstand an allen drei Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 900,- Euro. Der Mercedes-Fahrer, der sich nach Angaben der Zeugen alkoholbedingt offenbar kaum auf den Beinen halten konnte, verließ den Tatort sichtlich taumelnd zu Fuß und ließ seinen Wagen am Unfallort zurück. Die vorbildlichen Zeugen alarmierten sofort die Polizei und schilderten ihre Beobachtungen. Die Ratinger Polizei konnte den flüchtigen 67-jährigen Mercedes-Fahrer nur wenige Minuten später an seiner Halteranschrift in Ratingen-Mitte antreffen und überprüfen. Er stand deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt, der Führerschein gegen den Widerspruch des Beschuldigten beschlagnahmt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

- ERFOLGSMELDUNG -

Am Freitagabend des 16.10.2020, gegen 18.20 Uhr, kam es auf der Elberfelder Straße in Mettmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein VW Crafter beschädigte einen geparkten silbergrauen PKW Opel Zafira, der in Höhe des Hauses Nr. 13 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkte. Dabei entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 1.100,- Euro. Der Crafter jedoch, der die Einbahnstraße in falscher Richtung befahren hatte, als es zum Unfall kam, setzte seine Fahrt ohne eine Schadensregulierung fort. Mit Hilfe vorbildlicher Zeugen, welche der Polizei entscheidende Hinweise zum flüchtigen Kleinlastwagen gaben, konnten dieser und dessen 44-jähriger Fahrer nur wenige Minuten später in Velbert angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurden am Crafter korrespondierende Unfallspuren festgestellt. Der 44-jährige Velberter, der angab keinen Unfall bemerkt zu haben, stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,3 Promille (0,16 mg/l). Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt, der Führerschein gegen den Widerspruch des Beschuldigten beschlagnahmt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

- ERFOLGSMELDUNG -

Einem aufmerksamen Busfahrer ist es zu verdanken, dass die Haaner Polizei eine Verkehrsunfallflucht schnell klären konnte, die sich am späten Samstagabend des 17.10. oder am nächtlichen Sonntagmorgen des 18.10.2020 an der Nordstraße ereignete hatte. Der Busfahrer hatte gegen 00.40 Uhr am Kreisverkehr Elberfelder Straße / Nordstraße ein auf der Fahrbahn liegendes Verkehrsschild aufgefunden und weggeräumt, bevor er zeitnah die Polizei informierte. Diese fand weitere frische Unfallspuren. Danach hatte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug insgesamt drei Verkehrszeichen und mehrere Sträucher am Fahrbahnrand umgefahren. Bei der Spurensicherung konnte dann aber auch ein abgerissenes Fahrzeugkennzeichen aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der Überprüfung an der dazugehörigen Halteranschrift in Haan wurde dort ein beschädigter VW Tiguan mit korrespondierenden Unfallspuren vorgefunden. Der 61-jährige Fahrzeughalter und -fahrer stand zu diesem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Ein Strafverfahren wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet, die ärztliche Entnahme mehrerer Blutproben angeordnet und durchgeführt, der Führerschein gegen den Widerspruch des Haaners beschlagnahmt. Der beim Unfall entstandene Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1.600,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Donnerstag, dem 15.10.2020, gegen 16.25 Uhr, parkte ein silbergrauer PKW auf der Neanderstraße in Erkrath, in Höhe der Einmündung Gerberstraße, aus einer Parklücke aus, um dabei auf der Fahrbahn auch sofort in Richtung Düsseldorf zu wenden. Dabei touchierte er den roten PKW BMW Mini eines 46-jährigen Mannes aus Mettmann, der mit seinem Fahrzeug vor Rotlicht zeigender Ampel wartete. Obwohl dabei nur allein am Mini Cooper ein geschätzter Heckschaden in Höhe von 1.500,- Euro entstand, setzte der unbekannte Unfallverursacher seinen U-Turn fort und fuhr ohne anzuhalten in Richtung Düsseldorf davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Vom Mettmanner Kennzeichen der flüchtigen Limousine ist bisher nur die Buchstabenkombination "ME-MZ..." bekannt. Ob der Wagen von einem Fahrer oder einer Fahrerin gelenkt wurde, ist aktuell noch ungeklärt.

In der Zeit vom Freitagnachmittag des 16.10., 16.00 Uhr, bis zum Samstagmittag des 17.10.2020, 13.15 Uhr, parkte ein blauer PKW VW Golf Variant, mit Kennzeichen aus Bergisch Gladbach (GL-), auf der Schildsheider Straße in Hochdahl, in Höhe des Hauses Nr. 50 am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der VW von einem unbekannten anderen Fahrzeug vorne links angefahren und beschädigt. Obwohl dabei am Golf ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500,- Euro entstand, verschwand der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Samstagabend des 17.10.2020, gegen 19.50 Uhr, parkte ein schwarzer PKW Seat Leon auf einem Parkplatz an der Sandheider Straße, in Höhe des Hauses Nr. 111, in Erkrath-Hochdahl, als Zeugen ein lautes Unfallgeräusch vernahmen. Zeitgleich verließ ein silberner oder weißer PKW Mercedes der A-Klasse den Parkplatz. Eine Überprüfung am Seat ergab, dass dieser im rechten Heckbereich angefahren und beschädigt worden war. Der Schaden wird auf 1.300,- Euro geschätzt. Erste bekannte Zeugen wollen am Steuer der flüchtigen A-Klasse einen etwa 20-jährigen Mann gesehen haben, der von einem männlichen Beifahrer begleitet wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Freitagabend des 16.10.2020, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr, parkte ein silbergrauer PKW Audi A5 auf der Bertha-von-Suttner-Straße in Monheim am Rhein, in Höhe des Hauses Nr. 6 am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde das Coupé von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug im Heckbereich angefahren und erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug vom Unfallort und ließ dort einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro zurück.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

