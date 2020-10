POL-ME: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall - Haan - 2010093

Polizei Mettmann

Am späten Sonntagabend (18. Oktober 2020) kam es auf der Hochdahler Straße in Haan zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei 53 Jahre alte Autofahrer schwer verletzt.

Das war nach dem Stand der aktuellen Unfallermittlungen geschehen:

Gegen 21:25 Uhr war ein 53 Jahre alter Mann aus Offenbach mit seinem Renault Megane in Haan über die Hochdahler Straße in Richtung Düsseldorfer Straße gefahren, als er auf Höhe der Bachstraße aus bislang noch nicht bekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen einen Ampelmast prallte. Dabei brach das Heck des Renaults aus und kollidierte mit dem 5er-BMW eines 53-jährigen Solingers. Anschließend wurde der BMW gegen eine Warnbake geschleudert, ehe der Wagen mit einem am Straßenrand abgestellten Ford Transit zusammenstieß.

Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer schwer verletzt. Sie mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden, wo sie zur stationären Behandlung aufgenommen wurden. An allen drei Autos entstand zum Teil erheblicher Sachschaden - insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine Summe von über 20.000 Euro.

Sowohl der BMW als auch der Megane waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer des Renaults unter Drogeneinfluss stand. Er gab der Polizei gegenüber an, kurz vor dem Fahrtantritt Marihuana konsumiert zu haben. Daher wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe angeordnet. Zudem stellten die Polizeibeamten den Führerschein des Offenbachers sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

