POL-ME: Verdacht des illegalen Fahrzeugrennens: Polizei lässt BMW abschleppen - Velbert - 2010091

Am Samstag (17. Oktober 2020) hat die Polizei den BMW eines 20-jährigen Mannes aus Heiligenhaus beschlagnahmt und zur Beweissicherung abschleppen lassen. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, sich in Velbert-Mitte mit einem Audi-Fahrer ein illegales Straßenrennen geliefert zu haben - mehrere Zeugen hatten das Rennen beobachtet und die Polizei alarmiert. Der Audi-Fahrer konnte bei den Fahndungen der Polizei jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Laut den Angaben mehrerer unbeteiligter Zeugen war Folgendes passiert:

Gegen 17:30 Uhr fuhren der BMW (Modell M 2 Competition) und der Audi (Modell A5 Sportback) mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit über die innerörtliche Heiligenhauser Straße in Velbert-Mitte. Dort mussten die beiden Fahrzeuge vor einer roten Ampel an der Jahnstraße scharf abbremsen. Als die Ampel auf "Grün" sprang, fuhren die beiden Autos mit aufheulenden Motoren und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Heidestraße los. Wie schnell die beiden Fahrzeuge genau waren, ist nicht bekannt - laut der Zeugen überschritten sie das zulässige Höchsttempo von 50 km/h jedoch deutlich.

Dabei nötigten sie andere Autofahrer durch dichtes Auffahren dazu, Platz zu machen. Außerdem überholten sich die beiden hochmotorisierten Autos mehrfach auf der zweispurigen Fahrbahn. Hierbei wurden andere Verkehrsteilnehmer mehrfach geschnitten und gefährdet.

Aufgrund der aufmerksamen Beobachtungen der Zeugen konnte die Polizei den Fahrer des BMW wenig später auf dem Gelände einer Tankstelle an der Heidestraße in Velbert-Mitte antreffen. Der 20-jährige Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein vorweisen und gab an, diesen erst vor wenigen Wochen in Spanien gemacht zu haben. Da der Verdacht der Beteiligung an einem illegalen Straßenrennen vorlag, wurde gegen ihn ein Strafverfahren nach § 315 des Strafgesetzbuches eingeleitet. Zudem wurde sein Auto als Tatmittel beschlagnahmt und abgeschleppt.

Der Fahrer des Audis konnte von den zur Fahndung eingesetzten Polizisten nicht mehr angetroffen werden. Er soll jedoch in Richtung Willy-Brandt-Platz davongefahren sein. Da aber auch hier die Zeugen das Kennzeichen des Autos abgelesen hatten, konnte die Polizei inzwischen ermitteln, dass es sich bei dem Halter des Audi A5 Sportback um einen 31-jährigen Mann aus Heiligenhaus handelt. Ob der 31-Jährige jedoch auch tatsächlich am Steuer saß, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand weiterhin andauernder polizeilicher Ermittlungen.

