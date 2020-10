Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt flüchtigen Ladendieb - Velbert - 2010094

Mettmann (ots)

Die Polizei hat am Montagmorgen (19. Oktober 2020) auf der Friedrichstraße in Velbert einen flüchtigen Ladendieb gestellt und vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Das war passiert:

Gegen 8 Uhr morgens hatte ein Mitarbeiter eines Discounters an der Friedrichstraße einen Kunden dabei beobachtet, wie dieser mehrere Dosen Bier und Lebensmittel in einen mitgeführten Beutel verstaute und damit Richtung Ausgang ging. Als der Mitarbeiter den Mann ansprach, warf ihm dieser den Beutel vor die Füße, schubste den Mitarbeiter zur Seite und flüchtete zu Fuß über die Friedrichstraße.

Der Mitarbeiter sowie ein bis dato unbeteiligter Zeuge verfolgten den Ladendieb und riefen dabei die Polizei um Hilfe. So konnte der Mann letztendlich an der Deller Straße von Polizeibeamten gestoppt und festgehalten werden. Bei seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Ladendieb um einen 35-jährigen Velberter handelte. Er war augenscheinlich betrunken: Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1 Promille (0,48 mg/l).

Die Konsequenzen für den Velberter:

Er musste mit zur Wache, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

