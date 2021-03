Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Brandmeldeanlage in Studentenwohnheim ausgelöst

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Mittwoch gegen 19:45 Uhr mit sieben Fahrzeugen und 24 Wehrleuten zu einem Studentenwohnheim in die Peter-Eichert-Straße in Ludwigsburg-Eglosheim aus. Ursächlich für den Einsatz war vergessenes Essen auf dem Herd, woraufhin es zu einer Rauchentwicklung kam und die Brandmeldeanlage auslöste. Zu offenen Flammen kam es nicht. Nachdem die Brandmeldeanlage deaktiviert worden war, rückte die Feuerwehr wieder ab. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

