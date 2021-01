Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dinklage- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 22. Januar 2021, gegen 07.10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 34-jährigen Transporter-Fahrer aus Bakum in der Quakenbrücker Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zum Führen des Transporters war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 23. Januar 2021, gegen 15.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 67-jährigen PKW-Fahrer aus Vechta in der Oldenburger Straße. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein des 67-Jährigen wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dinklage- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 24. Januar 2021, gegen 21.40 Uhr, kam es an der Kreuzung Holdorfer Straße Ecke Steinfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage beabsichtigte von der Holdorfer Straße nach links in die Steinfelder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 17-jährigen Kleinkraftfahrer aus Dinklage. Der 17-Jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Vechta- Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Sonntag, 24. Januar 2021, zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr, kam es in der Straße An der Wassermühle zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Unbekannte Täter entfernten zwei Regenablaufroste aus der Fahrbahn. Die fehlenden Roste konnten bislang nicht aufgefunden werden. Die Gefahrenstelle wurde abgesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

