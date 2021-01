Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Mittwoch, den 20. Januar 2021, gegen 14.00 Uhr und Sonntag, den 25.Januar 2021, um 14.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Kantinenstraße zu gelangen. Die Täter konnten nicht ins Haus gelangen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel.: 04494-922620) entgegen.

Saterland- Sachbeschädigung an Überwachungskamera

Am Samstag, den 23.Januar 2021, gegen 23.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Überwachungskamera eines Einfamilienhauses am Poaters Koamp beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

