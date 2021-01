POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 24.01.2021

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Brand in einer Fahrzeughalle

Am Samstag, 23.01.2021, gegen 16:15 Uhr, geriet ein abgestellter älterer Daimler Benz, in einer Fahrzeughalle am Balzweg in Brand. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer völlig zerstört. Ein Oldtimer der Marke MG, der zum Brandzeitpunkt neben dem Fahrzeug stand, wurde ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr Vechta war mit 49 Einsatzkräften sowie 13 Einsatzfahrzeugen am Brandort. Eine weitere Verbreitung des Feuers konnte durch die freiwillige Feuerwehr Vechta abgewendet werden. Die Halle wurde durch den Brand nicht beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 50000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Samstag, 23.01.2021, um 15.30 Uhr, kam es auf der Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger aus Vechta wollte dort mit seinem Mercedes Vito aus der Pariser Straße kommend einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 40-jährigen aus Lohne, die die Bakumer Straße mit ihrem PKW VW Touran befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro.

Steinfeld - Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Bedrohung, Beleidigung

Am Samstag, 23.01.2021, gegen 17.32 Uhr, randalierte ein 23-jähriger Steinfelder auf der Großen Straße. Dabei bespuckte und beleidigte er Passanten und schlug auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Er konnte durch eingesetzte Beamte der Polizeistation Lohne zunächst gefasst und zusammen mit weiteren Beamten der Polizeistation Damme und Vechta in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete der Steinfelder erheblichen Widerstand. Zudem beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten massiv. Der Mann stand unter erheblichen Einfluss von Alkohol und anderen Betäubungsmitteln und wurde letztendlich ins Polizeigewahrsam nach Vechta verbracht. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder möglicherweise weitere Geschädigte, mögen sich bitte mit der Polizei Steinfeld, Tel.: 05492/960660 in Verbindung setzen.

Holdorf - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 23.01.2021, um 03.40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Steinfeld mit seinem PKW die Dammer Straße. Dort wurde er im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 19.jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

