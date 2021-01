Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 23./24.01.2021 in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Samstag, 23. Januar 2021, 04:30 Uhr, bis Sonntag, 24. Januar 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu einer erheblichen Anzahl von insgesamt 93 Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Verstöße stellten Zuwiderhandlungen gegen das Ansammlungsverbot im öffentlichen Raum und privaten Bereich, sowie durch Missachtung des Mindestabstandes und MNB-Tragepflicht dar. In vielen Fällen mussten Beamte gegen Ansammlungen auf öffentlichen Parkplätzen vorgehen. Weiterhin wurden diverse Partys im Bereich Löningen, Lohne, Friesoythe, Vechta und im Stadtgebiet Cloppenburg festgestellt, die aufgelöst werden mussten. Insgesamt zeichnete sich während der Kontrollen zunehmende Uneinsichtigkeit ab.

Am Samstag, 23.01.2021, gegen 21:00 Uhr wurden in einem Saunabetrieb in Cloppenburg insgesamt 17 Personen angetroffen, die dort entgegen der geltenden Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und Abstandsgebote saunierten. Gegen den Betreiber der Wellnessanlage wurde ein Verstoß gegen das Betriebsverbot eingeleitet. Fünfzehn Saunagäste erhielten einen Platzverweis.

