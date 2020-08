Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Mainz (ots)

Dienstag, 04.08.2020, 08:50 Uhr

Ein Taxifahrer parkt in der Alten Universitätsstraße am rechten Fahrbahnrand auf dem dort ausgewiesenen Taxi-Standplatz. Eine Fahrradfahrerin befährt die Alte Universitätsstraße vom Höfchen kommend. Der Taxifahrer sieht die Radfahrerin nicht und öffnet seine Fahrertür. Es kommt zur Kollision und die Radfahrerin stürzt. Die 68-Jährige wird verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

