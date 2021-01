Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 22./23.01.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruchdiebstahl in Werkstatt

Am Freitag, den 22.01.2021 zwischen 06:30 Uhr und 08:30 Uhr kam es in der Friesoyther Straße zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Unbekannte Täter brachen ein seitliches Fenster auf und entwendeten eine E-Kettensäge, einen Bohrschrauber, einen Winkelschleifer und diverse Kleinteile. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

