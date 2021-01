Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 22.01.2021 bis 23.01.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus PKW - Zwischen Donnerstag, 21.01.2021, 17:30 Uhr und Freitag, 22.01.2021, 13:45 Uhr kam es in Cloppenburg, in den Straßen Landwehr, Thomas-Mann-Ring, Fontanestraße und Habichtweg zu insgesamt vier PKW- Aufbrüchen. Hierbei wurden aus den PKW der Marke VW und Skoda jeweils die fest eingebauten Multimediasysteme durch unbekannte Täter entwendet. Insgesamt entstand hier mindestens ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen, die zum genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Sporthalle - In der Zeit von Mittwoch, 20.01.2021, 20:00 Uhr bis Freitag, 22.01.2021, 11:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Laterne in der Schulstraße in Cloppenburg bei der dortigen Sporthalle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471-1860-0) entgegen.

