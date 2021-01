Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Pferd, Pkw-Fahrer leicht verletzt (mit Foto)

Am Freitag, 22. Januar 2021, kam es gegen 07.30 Uhr auf der Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Dinklage führte zwei Pferde über die Märschendorfer Straße, als beiden Pferde auf der Fahrbahn aus bislang unbekannten Gründen anfingen zu Scheuen und sich losrissen. In diesem Moment näherte sich ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Das Pferd wurde hierdurch so schwer verletzt, dass es durch eine Tiermedizinerin eingeschläfert werden musste. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 22. Januar 2021, 07.10 Uhr wurde um 07.10 Uhr ein 34-jähriger Transporterfahrer aus Bakum auf der Quakenbrücker Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

