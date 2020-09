Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht: 2.000 EUR Schaden

Meckenheim (ots)

Die Polizei Haßloch sucht Zeugen eines Unfalls in Meckenheim, bei dem sich der Verursacher nicht um den Schaden gekümmert hat. In der Bahnhofstraße stand der schwarze VW Polo am 28. und 29. September 2020, wo er von einem unbekannten Autofahrer vorne links gestreift wurde. Den Schaden beziffert die Polizei auf 2.000 EUR. Zeugenhinweise werden erbeten unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

