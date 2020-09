Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Motorradkontrollen

Bad Dürklheim (ots)

Am 28.09.2020 wurde im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr führten zwei Kradfahrer der Autobahninspektion Ruchheim und der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mobile Motorradkontrollen im Bereich der Polizeidirektion Neustadt durch. Schwerpunkt war die Überprüfung des motorisierten Zweiradverkehrs und Tuning. Bei Feststellung von Verstößen wurden aber auch andere Verkehrsteilnehmer kontrolliert und sanktioniert. Insgesamt mussten 5 Anzeigen aufgrund Ordnungswidrigkeiten erfasst werden, unter anderem wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis, Rotlichtverstoß und Handyverstößen. In einem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurden 4 Verwarnungen unter anderem wegen Gurt- und Geschwindigkeitsverstößen ausgesprochen. Aufgrund vorangegangener Bürgerbeschwerden über Lärmbelästigungen durch Motorräder im Bereich der Waldstraße in Wachenheim, wurde dort eine Standkontrolle durchgeführt. Bei sehr geringem Motorradverkehr kam es dort zu keinerlei Beanstandungen.

