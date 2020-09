Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunkenem Rollerfahrer misslingt Flucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 29.09.2020, kurz nach 03:00 Uhr, fiel einer Funkstreife die unsichere Fahrweise eines Kleinkraftrades in der Nachtweide auf. Da der Roller in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde, sollte der Fahrer kontrolliert werden. Die unmissverständlichen Anhaltezeichen ignorierte der Fahrer jedoch und setzte seine Fahrt dann über die Branchweilerhofstraße fort. Im weiteren Verlauf befuhr der Roller die Fußgänger-/Radfahrerbrücke über die B38 in Richtung Mußbach, so dass die Funkstreife nicht folgen konnte. Ein Alternativweg war schnell gefunden und der Rollerfahrer konnte am Ende der Brücke festgestellt werden. Er stand neben seinem Roller, welchen er zuvor in ein Gebüsch geworfen hatte. Die Gründe der Flucht waren auch schnell klar. Der 37jährige aus Neustadt ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und es wurde eine Alkoholkonzentration von 1,56 Promille in seiner Atemluft festgestellt. Weiter ergaben sich Anzeichen auf Drogenkonsum, welche mit einem Schnelltest erhärtet wurden. Anfang September fiel der Mann in gleicher Weise schon einmal auf. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

