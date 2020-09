Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfall auf der Weinstraße - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 28.09.2020, befuhr eine 18-jährige Neustadterin mit ihrem Fahrrad die Weinstraße/Hambach in Fahrtrichtung Diedesfeld. Beim Aussteigen aus ihrem Kraftfahrzeug übersah eine ebenfalls aus Neustadt stammende, 49-jährige Frau die von hinten herannahende Fahrradfahrerin und öffnete ihre Tür, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam. Aus diesem Grund stürzte die 18-Jährige zu Boden, verletzte sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der vorliegenden Körperschäden wurden die polizeilichen Ermittlungen bezüglich einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen, zu Sachschäden war es nicht gekommen.

