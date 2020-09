Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Mischlingshund allein unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am 27.09.2020 gegen 23:00 Uhr kam es in Weisenheim am Berg auf der L522 zu einem beinahe Zusammenstoß eines freilaufenden Hundes mit einem PKW. Eine 34-jährige Fahrzeugführerin konnte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen. Der Mischlingshund mit hellem Fell lief frei herum und überquerte mehrfach die Landstraße. Nachdem sie den Hund aus den Augen verloren hatte, konnte er durch die Polizeistreife im besagten Bereich nicht mehr angetroffen werden.

