Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße, Festwiesenparkplatz - Geschädigter eines Unfalls auf der Festwiese gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 28.09.2020, gegen 10:15 Uhr beschädigte eine 20-jährige Südpfälzerin mit ihrem grauen Mazda beim Einparken in eine Parklücke einen roten Pkw. Dieser war auf dem hinteren Teil des Festwiesenparkplatzes in Neustadt/W. abgestellt. Da die Verursacherin den Schaden erst gegen Mittag feststellte und sich das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort befand, bittet die Polizeiinspektion Neustadt/W. den/die Geschädigte/n oder eventuelle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Mail: pineustadt@polizei.rlp.de bei hiesiger Dienststelle zu melden.

