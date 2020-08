Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) (HDH) Kirchheim unter Teck/A8, Heidenheim/A7 - Zu schnell bei Nässe

Mehrere Unfälle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verzeichnete das Polizeipräsidium Ulm am Sonntag in der Region.

Ulm (ots)

Auf der Autobahn 8 war gegen 20.30 Uhr ein 56-Jähriger in Richtung München unterwegs. Bei Kirchheim geriet sein Tesla ins Schleudern, drehte sich über alle Fahrspuren und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei (Tel. 07335/96260) schätzt den Sachschaden am Tesla auf rund 20.000 Euro, den an der Leitplanke auf etwa 3.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Auf der Autobahn 7 geriet kurz vor 13 Uhr ein 31-Jähriger bei Heidenheim ins Schleudern. Der Audi-Fahrer war in Richtung Ulm unterwegs und prallte gegen die Leitplanke. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Der Audi wurde abgeschleppt. Im gleichen Bereich schleuderte kurz vor 22.30 Uhr auch ein Volvo gegen die Leitplanke. Mit dem war ein 50-Jähriger in Richtung Ulm unterwegs. Hier beträgt der Sachschaden etwa 45.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Etwa zur selben Zeit war ein 20-Jähriger auf der B19 in Richtung Schnaitheim unterwegs. Auch er hatte die Geschwindigkeit nicht dem Wetter angepasst. Der Mann geriet mit seinem Mercedes beim Wechsel des Fahrstreifens ins Schleudern und kam von rechts der Fahrbahn ab. Nach einem Zusammenstoß mit der Leitplanke kam er nach links von der Fahrbahn ab und danach auf einem Verkehrsteiler zum Stehen. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn. Das Auto wurde abgeschleppt. Laut Polizei (Tel. 07321/3220) beträgt der Schaden hier etwa 3.500 Euro.

Tipp der Polizei: Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger, die Schleudergefahr größer. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Straße gebildet hat und die Geschwindigkeit zu hoch ist besteht die Gefahr von Aquaplaning. Dann fehlt dem Reifen die Bodenhaftung komplett. Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr zu mindern, ist langsamer zu fahren. "Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen", sagt nicht umsonst die Straßenverkehrsordnung. Damit alle sicher ankommen.

+++1580094+++1579067+++1580403+++1580139

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell