Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Mutmaßlich Betrunkener fährt gegen Garage

Schwere Verletzungen erlitt am Sonntag bei einem Unfall bei Geislingen ein 24-Jähriger.

Ulm (ots)

Gegen 4.45 Uhr sah ein Zeuge den Mann, wie er mit seinem Auto in Eybach zügig in der Wiesentalstraße fuhr. Dabei sei er nach rechts von der Straße abgekommen und gegen eine Garage geprallt. Passanten halfen dem Schwerverletzten, bevor ihn der Rettungsdienst in eine Klinik brachte. Jetzt ermittelt die Verkehrspolizei (Tel. 07335/96260), die Anhaltspunkte hat, dass der Fahrer unter der Einwirkung von Alkohol stand. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 24-Jährigen. Der Sachschaden an seinem Auto beträgt rund 10.000 Euro, der an der Garage rund 5.000 Euro. Durch herumfliegende Teile wurde eine weitere Garage, eine Tür und ein geparktes Motorrad beschädigt. Hier beträgt der Schaden etwa 1.500 Euro.

