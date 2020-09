Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Verkehrsüberwachung - Ergebnis unserer Kontrollen

Ruchheim (ots)

Gestern Mittag, 28.09.2020, zwischen 11 Uhr und 13 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei den Verkehr auf der B9, Höhe Autobahnkreuz Rheingönnheim in Richtung Frankenthal. Insgesamt wurden neun Fahrzeugführer beanstandet. Gegen den Fahrer eines Lkw wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil dieser seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte. Drei Fahrzeugführer trugen nicht den erforderlichen Sicherheitsgurt und an einem Pkw war der Termin zur Hauptuntersuchung überschritten. Um 12.30 Uhr, wurde ein Opel Zafira kontrolliert. Der 44-jährige Fahrer händigte eine georgische Fahrerlaubnis aus. Da er bereits seit 2010 in Frankreich wohnhaft ist, hat diese Fahrerlaubnis in der EU keine Gültigkeit. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bei der Kontrolle eines Mercedes Benz am 28.09.2020, um 17.48 Uhr, auf der A650, Höhe Anschlussstelle Bruchwiesenstraße, händigte der 31-jährige Fahrer den Beamten einen bulgarischen Führerschein aus. Da der Mann seit 2016 seinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, hat dieser Führerscheine keine Gültigkeit. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

