Barßel - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Freitag, 22. Januar 2021, kam es um 07.45 Uhr an der Einmündung der Loher Straße und Schleusenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Westerstede wollte von der Loher Straße nach rechts auf die Schleusenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 21-jährigen Fahrradfahrer aus dem Saterland, der auf dem Radweg der Schleusenstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 950 Euro.

